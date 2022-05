JARDIN AU NATUREL – LE JARDIN DE MME ANDORIN – SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 11 juin 2022, Segré-en-Anjou Bleu.

JARDIN AU NATUREL – LE JARDIN DE MME ANDORIN – SEGRÉ Segré 11 Rue du Rocher Segré-en-Anjou Bleu

2022-06-11 – 2022-06-11 Segré 11 Rue du Rocher

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

En montant la rue du rocher, votre œil sera irrésistiblement attiré par les couleurs et les ardoises ornées de poèmes et de petites citations du jardin de Suzanne. Inspirée par une phrase de Montaigne au départ Si la vie n’est qu’un passage, au moins sur ce passage semons des fleurs , elle a choisi de mêler son goût pour la lecture et le jardinage. Suzanne recycle tous ses végétaux : tontes, feuilles et tailles d’arbustes qu’elle utilise principalement en paillage. Venez visiter ce jardin où les petites phrases semées au milieu des fleurs invitent à la rêverie du promeneur et au lien social ! Stationner sur le parking du Port, puis traverser la rue David d’Angers et monter la rue du Rocher.

Bienvenue dans mon jardin au naturel proposé dans le jardin de Mme Andorin à Segré, les 11 et 12 juin.

En montant la rue du rocher, votre œil sera irrésistiblement attiré par les couleurs et les ardoises ornées de poèmes et de petites citations du jardin de Suzanne. Inspirée par une phrase de Montaigne au départ Si la vie n’est qu’un passage, au moins sur ce passage semons des fleurs , elle a choisi de mêler son goût pour la lecture et le jardinage. Suzanne recycle tous ses végétaux : tontes, feuilles et tailles d’arbustes qu’elle utilise principalement en paillage. Venez visiter ce jardin où les petites phrases semées au milieu des fleurs invitent à la rêverie du promeneur et au lien social ! Stationner sur le parking du Port, puis traverser la rue David d’Angers et monter la rue du Rocher.

Segré 11 Rue du Rocher Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2022-05-13 par