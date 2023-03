Visite libre du jardin Au Bout de La Lande Jardin Au bout de la Lande Plévin Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Visite libre du jardin Au Bout de La Lande Jardin Au bout de la Lande, 2 juin 2023, Plévin. Visite libre du jardin Au Bout de La Lande 2 – 4 juin Jardin Au bout de la Lande 5 € Visite de jardin avec parcours et exposition de sculptures et peintures Jardin Au bout de la Lande Toul Dous, 22340, Plévin, Bretagne, France Plévin 22340 Côtes-d’Armor Bretagne 06 45 92 81 52 http://jardindeplevin-overblog.com Jardin naturaliste à l’anglaise (1,5 ha). Rocailles, jardin d’eau, richesse botanique, 8 mois de floraison ininterrompue. un joyau de couleur et de senteur… © Jardin Au bout de la Lande Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Riou Jean-Luc

