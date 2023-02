Visite découverte du jardin et de l’Atelier de Pierre-Auguste Renoir à Essoyes Jardin & Atelier Renoir Essoyes Catégories d’Évènement: Aube

Essoyes

Visite découverte du jardin et de l’Atelier de Pierre-Auguste Renoir à Essoyes Jardin & Atelier Renoir, 3 juin 2023, Essoyes. Visite découverte du jardin et de l’Atelier de Pierre-Auguste Renoir à Essoyes 3 et 4 juin Jardin & Atelier Renoir

Entrée libre du jardin & de l’Atelier Renoir

Rendez-vous aux jardins 2023 Jardin & Atelier Renoir Rue de l’Extra, 10360 Essoyes Essoyes 10360 Aube Grand Est Animaux en laisse acceptés

03 25 29 10 94 http://www.renoir-essoyes.fr https://www.facebook.com/DucotedesRenoirEssoyes;https://www.instagram.com/ducotedesrenoir/ Découvrez le jardin familial de Pierre-Auguste Renoir, peuplé d’arbres fruitiers et de fleurs de saison, digne de la palette impressionniste du peintre ! Entrez dans un tableau du maître de l’impressionnisme Pierre-Auguste Renoir, à Essoyes dans la Côte des Bar ! Découvrez l’atmosphère paisible et créatrice de cette propriété familiale nichée au cœur de la Champagne. Accès gratuit au jardin et à l’Atelier du peintre, avec visite libre et interactive, exposition de peintures, mini-concert. Quatre jardins vous ouvrent leurs portes à Essoyes à l’initiative de l’Association Renoir : le jardin de la Roseraie, le jardin partagé et le jardin de M. Cédard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00

2023-06-04T18:00:00+02:00 © Du Côté des Renoir

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Essoyes Autres Lieu Jardin & Atelier Renoir Adresse Rue de l'Extra, 10360 Essoyes Ville Essoyes Age maximum 99 lieuville Jardin & Atelier Renoir Essoyes Departement Aube

Jardin & Atelier Renoir Essoyes Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/essoyes/

Visite découverte du jardin et de l’Atelier de Pierre-Auguste Renoir à Essoyes Jardin & Atelier Renoir 2023-06-03 was last modified: by Visite découverte du jardin et de l’Atelier de Pierre-Auguste Renoir à Essoyes Jardin & Atelier Renoir Jardin & Atelier Renoir 3 juin 2023 Essoyes Jardin & Atelier Renoir Essoyes

Essoyes Aube