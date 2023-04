Visite découverte du jardin de l’atelier de Régine Tagliana Jardin-atelier Régine Tagliana Auvers-sur-Oise Catégories d’Évènement: Auvers-sur-Oise

Val-d'Oise

Visite découverte du jardin de l’atelier de Régine Tagliana Jardin-atelier Régine Tagliana, 3 juin 2023, Auvers-sur-Oise. Visite découverte du jardin de l’atelier de Régine Tagliana 3 et 4 juin Jardin-atelier Régine Tagliana Exposition de peintures et d’œuvres d’art de maroquinerie dans le jardin de Régine Tagliana. Jardin-atelier Régine Tagliana 35 rue Gachet 95430 Auvers-Sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 06 27 62 98 22 Accès piéton Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 © Anne Piel Tagliana

Détails Catégories d'Évènement: Auvers-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Jardin-atelier Régine Tagliana Adresse 35 rue Gachet 95430 Auvers-Sur-Oise Ville Auvers-sur-Oise

