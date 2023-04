Visite du jardin Jardin ArtChiVert Montignies-sur-Sambre Catégories d’Évènement: Charleroi

Visite du jardin Jardin ArtChiVert, 3 juin 2023, Montignies-sur-Sambre. Visite du jardin 3 et 4 juin Jardin ArtChiVert Jardin Ardenais d’inspiration Japonaise, basé sur les espèces indigènes et les conifères . Ce sont plus de 100 arbres qui accompagnent les résineux dans un espace de 67 ares aménagés depuis 1999.

Un jardin avec une structure en courbes, des massifs taillés, une nature foisonnante légèrement contrôlée, proche des jardins anglais, mais surtout d’influence japonaise avec son bassin à Kois, son espace sec de type “Jardin Zen”, et ses nombreux conifères et plantes persistantes qui assurent une présence de végétation tout au long de l’année.

Activité proposée :

• Visite libre du jardin .

Visite : 5€ par adulte au profit de la Ferme du Monceau. Jardin ArtChiVert Rue du Pont 14 Montignies-sur-Sambre 6061 Charleroi Hainaut 0491 59 17 47 https://www.art-chi-vert.be

