Somme Bienvenu chez les nomades, défis construction d’un tipi Jardin Archéologique de Saint-Acheul Amiens, 14 octobre 2023, Amiens. Bienvenu chez les nomades, défis construction d’un tipi Samedi 14 octobre, 14h00 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Une partie de l’animation se déroule en extérieur, prévoir des vêtements adaptés. En famille (enfant accompagné) ou entre amis Bienvenu chez les nomades, défis construction d’un tipi Pour les Journées Nationales de l’Architecture venez relever le défis « Nomade » du JASA ! Après une découverte numérique de l’architecture via la Micro-Folie mettez-vous dans la peau de nos ancêtres de la Préhistoire. Partez à la recherche des matériaux vous permettant de construire votre campement et apprenez à monter votre propre tipi comme les nomades du passé. Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 rue Raymond Gourdain 80000 Amiens Amiens 80000 Somme 0322971061 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Jardin-archeologique-de-Saint-Acheul https://www.facebook.com/AmiensMetropoleArtHistoire [{« type »: « link », « value »: « https://picardie-billet.for-system.com/z8501e3f68660x68660b71839_fr-Journees-Nationales-de-l-Architecture-.aspx »}] Berceau de la ville, en plein cœur du quartier Saint-Acheul, ce site vous donne l’occasion de jouer les archéologues seuls ou en famille ! Carrière de terre à brique au XIXe siècle, cette exploitation a permis la découverte de silex taillés de la période éponyme de l’Acheuléen et la compréhension du creusement de la vallée de la Somme. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

