Circuit : les chanteurs du jardin de Gisacum, conférence et sortie d’observation Jardin archeologique de Gisacum Le Vieil-Évreux Catégories d’Évènement: Eure

Le Vieil-Évreux

Circuit : les chanteurs du jardin de Gisacum, conférence et sortie d’observation Jardin archeologique de Gisacum, 4 juin 2023, Le Vieil-Évreux. Circuit : les chanteurs du jardin de Gisacum, conférence et sortie d’observation Dimanche 4 juin, 14h00 Jardin archeologique de Gisacum Prévoir jumelles et chaussures de marche. A la découverte des animaux musiciens, qui créent l’ambiance dans le jardin de Gisacum… Rencontre avec la LPO et l’association NR pour découvrir en salle les ambiances sonores des jardins normands et du jardin de Gisacum en particulier.

Puis promenade autour des thermes, à l’écoute des sons du jardin : oiseaux, batraciens et insectes seront-ils au rendez-vous ? Jardin archeologique de Gisacum 8 rue des Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr [{« type »: « link », « value »: « https://gisacum-normandie.fr »}] Les aménagements paysagers du jardin archéologique mettent en scène les vestiges des thermes gallo-romains de l’agglomération antique de Gisacum. Son objectif est d’être un « jardin narratif », où le végétal tient une place importante : il structure la découverte du bâtiment antique, tout en entourant les vestiges d’un écrin de verdure. 6 km à l’Est d’Evreux par la RD613 ou N13 direction Pacy-sur-Eure. A 60 km de Rouen par l’A 13 et la RN 154. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 © Joël Duvernay

Détails Catégories d’Évènement: Eure, Le Vieil-Évreux Autres Lieu Jardin archeologique de Gisacum Adresse 8 rue des Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux Ville Le Vieil-Évreux Departement Eure Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Jardin archeologique de Gisacum Le Vieil-Évreux

Jardin archeologique de Gisacum Le Vieil-Évreux Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le vieil-evreux/

Circuit : les chanteurs du jardin de Gisacum, conférence et sortie d’observation Jardin archeologique de Gisacum 2023-06-04 was last modified: by Circuit : les chanteurs du jardin de Gisacum, conférence et sortie d’observation Jardin archeologique de Gisacum Jardin archeologique de Gisacum 4 juin 2023 Jardin archeologique de Gisacum Le Vieil-Évreux Le Vieil-Évreux

Le Vieil-Évreux Eure