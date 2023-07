Visite libre du jardin Jardin Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

Meung-sur-loire Visite libre du jardin Jardin Arboretum d’Ilex Meung-sur-Loire, 16 septembre 2023, Meung-sur-Loire. Visite libre du jardin 16 et 17 septembre Jardin Arboretum d’Ilex Tarifs: 6€ au lieu de 7. Gratuit pour les moins de 18 ans. Balade et découverte de l’arboretum avec ses collections de houx, clématites, hostas et érables. Belle fructification des houx pour cette fin d’été. Jardin Arboretum d’Ilex 38 Route de la Nivelle 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 63 10 49 Jardin arboretum paysagé en bord de rivière sur 1,5 ha. Plusieurs collections de plantes : ilex, clématites, hostas, astilbes. En septembre belles floraisons et belles coloration des fruits d’ilex ainsi que de nombreux feuillages.

Classé collection nationale.

Aucun produit chimique n’est utilisé, toutes les plantes s’intègrent dans cet environnement aménagé depuis 35 ans. suivre le fléchage « Conservatoire National d’Ilex » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

