Visite libre du jardin Jardin Arboretum d’Ilex, 3 juin 2023, Meung-sur-Loire. Visite libre du jardin 3 et 4 juin Jardin Arboretum d’Ilex Adulte 7€, gratuit moins de 18 ans Jardin situé dans un parc naturel où se cotoient de nombreuses espèces d’oiseaux vivant en milieu forestier, que vous pourrez entendre chanter au fil de votre visite. Jardin Arboretum d’Ilex La Nivelle 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire 06 70 95 37 70 http://www.jardinarboretumdilex.com Le Jardin Arborétum d’Ilex est un site unique en région Centre Val de Loire et en France. Ce jardin est un conservatoire exceptionnel par sa valeur botanique et son esthétique comprenant notamment 4 collections nationales inscrites au CCVS . 450 variétés d’Ilex (houx) côtoient une collection d’hostas opulentes, d’astilbes graciles et de clématites multicolores. De nombreuses autres plantes rares ont été plantées depuis près de 30 ans dans ce marais aménagé au Moyen Âge, pour donner à ce site à la fois une valeur botanique mais aussi un charme qui permet au visiteur de s’accorder une échappée dépaysante. Le jardin trouve tout son charme et sa particularité avec les nombreux canaux des Mauves qui serpentent au milieu d’ilots plantés. Par A10 sortie Meung sur loire – sur N152 prendre direction La Nivelle puis suivre fléchage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 Stephane Chassine

