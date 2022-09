Sophro-bala2 Jardin aquatique Petit-Couronne Catégories d’évènement: Petit-Couronne

Sophro-bala2 Jardin aquatique, 30 septembre 2022, Petit-Couronne. Sophro-bala2 Vendredi 30 septembre, 14h00 Jardin aquatique

Sur inscription, gratuit.

Dans le cadre de Mon P’tit Atelier de la COP 21, la Métropole Rouen Normandie et la Mairie de Petit Couronne, vous proposent une sophro-bala2 au square aquatique de Petit Couronne. Jardin aquatique Petit Couronne Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie Une bulle d’oxygène aquatique et verdoyante en plein coeur de la ville, dans ce parc où cohabitent jeux pour enfants, jets d’eau ludiques, cascade, théâtre de verdure, bassin écologique, pigeonnier… un plaisir pour ses sens.

Sophro-balade entièrement gratuite pour les participants, car financée par la Métropole Rouen Normandie .

Inscription obligatoire auprès de M. Alain BAILLEUL. Responsable du Service des Sports de Petit Couronne (02.35.18.42.55 / 06.80.25.92.62)

