Concert Muthos « la concerférence » Jardin antique mediterranéen, 3 juin 2023, Balaruc-les-Bains.

Concert Muthos « la concerférence » Samedi 3 juin, 18h30 Jardin antique mediterranéen Dans la limite des places disponibles

Au départ, un conférencier à la verve assommante qui n’a qu’un souhait, celui de transmettre sa passion pour l’histoire grecque. Ensuite, un personnage étrange et un dérapage musical qui posent une question : faut-il laisser la mythologie grecque enfermée dans les livres ? À l’arrivée, un duo détonant qui nous prouve que les contraires s’attirent, se complètent et que, même opposés, art et science ont besoin l’un de l’autre !

Situé quelque part entre le blues, le rap, la déclamation poétique et des ambiances orientalisantes, le style musical et les textes du duo Istoar invitent au voyage.

Jardin antique mediterranéen Rue des Pioch, Balaruc-les-Bains, Hérault, Occitanie Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie 04 67 46 47 92 http://www.patrimoine.agglopole.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.67.46.47.92 »}] Au cœur du village, sur un site public de 1,7 ha dominant l’étang de Thau, jardin antique méditerranéen, création contemporaine, esprit antique. Magnifié par la richesse de ses points de vue, ce jardin est une invitation au voyage marqué par des temps de contemplation. Entre allées fleuries et espaces boisés, le parcours révèle l’évolution et la diversité des jardins de l’antiquité et la richesse des compositions ornementales et des ambiances paysagères. Conçu selon les différents archétypes de l’Antiquité, il est dédié à la connaissance des essences végétales méditerranéennes et à leur usage au travers de sept créations originales le long d’un cheminement (agriculture et horticulture, sacré et mythologie, médecine, magie, cuisine ou cosmétique). Refuge LPO. Ouvert du 1er mars au 30 novembre de Béziers, A 9 sortie 33 Bassin de Thau, puis D 129 direction Sète-Balaruc, prendre avenue de la gare, près des serres municipales. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T18:30:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-03T18:30:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00

illustration ©Alexandre Denis Pasquier