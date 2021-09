Jardin anglais Château de La Roche-Guyon, 18 septembre 2021, La Roche-Guyon.

Jardin anglais

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de La Roche-Guyon

Venez découvrir ces promenades, dessinées comme de véritables paysages philosophiques et littéraires, étaient plantées d’espèces rares et agrémentées de fabriques, de grottes et de cascades propres à la discussion, à la lecture ou à la méditation. _Samedi à 15h et 17h_ _Dimanche à 11h, 15h et 17h_ _Durée : 1h30, bonnes chaussures recommandées_ _Inscriptions à l’accueil du château._ _Départ dans la Cour d’honneur._

Tarif unique : 2€

Le château de La Roche-Guyon connut son apogée au XVIIIe siècle sous l’influence du duc de La Rochefoucauld et de sa fille, la duchesse d’Enville, aristocrate éclairée qui imagina un jardin anglais.

Château de La Roche-Guyon
1 rue de l'audience
La Roche-Guyon
Val-d'Oise



