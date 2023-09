Exposition de photographies « Itinérances mègevannes » Jardin alpin Megève, 14 septembre 2023, Megève.

Exposition de photographies « Itinérances mègevannes » 15 – 17 septembre Jardin alpin Accès libre

Composée d’une trentaine de photographies noir et blanc grand format, à travers une déambulation le long de l’Allée cavalière et du Jardin alpin, cette exposition de Bernard Just est une invitation au voyage et à la rêverie dans les paysages de Megève. Poétique, parfois nostalgique, l’artiste célèbre le lieu en immortalisant ce qui à ses yeux est le plus représentatif. Né d’un père parisien et d’une mère haut-savoyarde, Bernard Just a grandi ici. Dans les années 1990, il commence un travail sur les fermes du Haut Val d’Arly qui donnera lieu à la trilogie « Le chemin des fermes » (éditions Cabédita et CDP).

Jardin alpin Allée cavalière Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212728 http://megeve.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Bernard_Just