Exposition de deux sculptures monumentales de Carlo Ramous (1926-2003) « Tensione » et « Mantide » Jardin alpin Megève, 14 septembre 2023, Megève.

Exposition de deux sculptures monumentales de Carlo Ramous (1926-2003) « Tensione » et « Mantide » 15 – 17 septembre Jardin alpin Accès libre

La sculpture monumentale « Tensione », réalisée en 1978 par l’artiste milanais Carlo Ramous, trône du haut de ses 3 mètres au Jardin alpin de Megève. Cette sculpture métallique élancée et épurée représente, dans ses formes abstraites, les trois massifs.

À la ferme St-François, « Mantide », la mante religieuse, orne le jardin.

Né en 1926 à Milan, Carlo Ramous se forme à l’Académie des Beaux-Arts de Bologne et de Brera à Milan, auprès des sculpteurs italiens Marino Marini et Giacomo Manzù. Représentant de la sculpture abstraite, son travail est d’inspiration anthropomorphique. Il a réalisé plus de 300 pièces pour la plupart non-figuratives, dont certaines, monumentales et pour la plupart en métal. Ses sculptures les plus célèbres ornent les espaces urbains de Milan et d’autres capitales du monde ainsi que de grands musées et galeries en Europe et dans le monde.

Jardin alpin Allée cavalière Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450212728 http://megeve.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T00:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:59:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00

©Icome_Swiss