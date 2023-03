Visite ‘nocturne’ au Jardin alpin de Gap-Charance Jardin alpin de Gap Charance Gap Catégories d’Évènement: Gap

Visite ‘nocturne’ au Jardin alpin de Gap-Charance Jardin alpin de Gap Charance, 2 juin 2023, Gap. Visite ‘nocturne’ au Jardin alpin de Gap-Charance Vendredi 2 juin, 19h00 Jardin alpin de Gap Charance Jauge : 12 personnes 19h, le jardin ferme, la fraicheur du soir s’installe. C’est le moment idéal pour traverser les paysages des Alpes et découvrir leurs secrets. Une balade à travers les Alpes

Cette visite commentée du Jardin alpin de Gap-Charance propose un voyage à travers les paysages des Alpes. De la plaine jusqu’aux sommets, prairies, zones humides ou cultivées, pentes sèches, éboulis… venez découvrir les milieux naturels et semi-naturels des Alpes françaises.

Petite musique de nuit

Profitons également de cette nocturne pour tendre l'oreille à cette heure apaisée de fin de journée. Peut-être entendrons-nous quelques habitants du jardin.

Membre de Jardinalp (réseau franco-italien de jardins botaniques), le Jardin alpin de Gap-Charance propose une balade à travers 20 milieux naturels et semi-naturels des Alpes françaises, de la plaine jusqu'aux plus hauts sommets. Entrée libre du 1er avril au 1er novembre – plus d'infos sur http://www.jardinalp.fr/?GapCharance Accès par le domaine de Charance ; parking, toilettes, aire de pique nique et informations à l'entrée du domaine

