Dimanche en musique – Concert classique avec l’Ensemble Instrumental de Toulon et du Var Jardin alexandre 1er, 4 juin 2023, Toulon. Dimanche en musique – Concert classique avec l’Ensemble Instrumental de Toulon et du Var Dimanche 4 juin, 16h30 Jardin alexandre 1er Entrée libre Dimanche en musique – Concert classique – Public adulte

En écho à la programmation autour de « Rendez-vous aux jardins »

Dirigé par René Pierre Faedda, l’Ensemble Instrumental de Toulon et du Var est formé de professionnels accomplis, d’amateurs et d’élèves de conservatoire ou d’école de musique du Var qui profitent ainsi d’une possibilité de parfaire leur apprentissage de musiciens d’orchestre. Jardin alexandre 1er BOULEVARD général Leclerc, Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 83 30 http://www.toulon.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

