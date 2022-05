Jardin “À la Croisée des Sens” Jardin “À la croisée des Sens”, 4 juin 2022, Fontaine-Française.

Jardin “À la Croisée des Sens”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin “À la croisée des Sens”

C’est un jardin de saveurs et de savoir, où fleurissent et poussent de concert des plantes compagnes et complices… Pas de produits phytosanitaires dans ce jardin familial mais un sens de l’observation ainsi qu’une bonne connaissance des plantes et de leurs besoins ont poussé la créatrice de ce jardin à “marier” légumes et fleurs. L’aspect est non seulement charmant mais les plantes poussent et se nourrissent de ces rapprochements…les qualités d’une fleur servant les intérêts d’une autre plante ! Et avec la foi de jardinière qui l’anime, la propriétaire partagera ses astuces et sa science des associations bénéfiques pour assurer la santé du jardin et celle de ses utilisateurs! >> Ce jardin est refuge de la L P O (Ligue protection des oiseaux C’est aussi un jardin plein de nouveautés à découvrir pour favoriser la biodiversité : hôtel à insectes, spirales à aromatiques… **À noter** : Visite commentée sur demande. Pour la visite du jardin, les enfants doivent être accompagnés. Il s’agit de lieux privés que le propriétaire ouvre exceptionnellement au public. Merci de respecter ce lieu, pas de WC. Merci de votre compréhension et bonne visite.

4€ au profit de l’association “Jardins & Santé”

Dans ce jardin, mettez vos sens en éveil !

Jardin “À la croisée des Sens” 32 rue Henry berger, 21610 Fontaine Française Fontaine-Française Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00