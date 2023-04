Visite du jardin « À la Croisée des Sens » Jardin « À la croisée des Sens », 3 juin 2023, Fontaine-Française.

Visite du jardin « À la Croisée des Sens » 3 et 4 juin Jardin « À la croisée des Sens » 4€ au profit de l’association « Jardins & Santé »

C’est un jardin de saveurs et de savoir, où fleurissent et poussent de concert des plantes compagnes et complices.

Pas de produits phytosanitaires dans ce jardin familial mais une bonne connaissance des plantes et de leurs besoins.

La propriétaire partagera ses astuces et sa science des associations bénéfiques pour assurer la santé du jardin et celle de ses utilisateurs !

Ce jardin est refuge de la LPO (Ligue protection des oiseaux)

C’est aussi un jardin plein de nouveautés : hôtel à insectes et spirales à aromatiques.

À noter : Visite commentée sur demande.

Pour la visite du jardin, les enfants doivent être accompagnés.

Jardin « À la croisée des Sens » 32 rue Henry berger, 21610 Fontaine Française Fontaine-Française 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 80 75 92 95 »}] Créée, en France, il y a plus de 17 ans en s’inspirant d’un concept britannique, mis en place par le National Gardens Scheme, sur le principe : Visites de jardins = Collecte de fonds reversés à des causes diverses. Pour « Jardins & Santé », de nombreux propriétaires privés acceptent d’ouvrir leur jardin pour collecter des fonds. C’est un privilège que vous pouvez partager et qui vous donnera l’occasion de faire des découvertes jardinières qui ne sont dans aucun guide… • Pour aider les équipes régionales, • Pour en créer de nouvelles, • Pour nous aider dans les manifestations auxquelles nous participons, etc. Parking proche du jardin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

©Odile Legros-Hemelsdaël