Journée mondiale du potager Jardin 21 Paris, 27 août 2023, Paris.

Journée mondiale du potager Dimanche 27 août, 14h00 Jardin 21

Le 27 août, c’est la journée mondiale du potager ! Pour fêter ça : en collaboration avec le Jardin Ella Fitzgerald, on vous invite à venir découvrir nos jardins, nos plantes, et des techniques de jardinage indispensables… Le petit plus : repartez avec des graines surprises à faire pousser !

Jardin 21 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.jardin21.fr/ »}] Le Jardin21, c’est un hâvre de paix loin du tumulte parisien. Situé au bord du canal de l’Ourcq, à cheval entre Paris et Pantin, dans le Parc de la Villette, notre jardin-potager vous accueille du mercredi au dimanche pour des DJs sets, des concerts, des ateliers, le déjeuner, l’apéro, le dîner et plus si affinités ! T(3B) : Ella Fitzgerald ; M(5) : Porte de Pantin ou Hoche ; M(7) : Porte de la Villette ; RER(E) : Gare de Pantin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T14:00:00+02:00 – 2023-08-27T20:00:00+02:00

2023-08-27T14:00:00+02:00 – 2023-08-27T20:00:00+02:00