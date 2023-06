Atelier de jardinage (kids) Jardin 21 Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Atelier de jardinage (kids) 1 juillet – 26 août, les samedis Jardin 21 Gratuit sur inscription

Les ateliers de Jeanne vont vous faire mettre la main à la pâte, ou plutôt dans la terre, avec des ateliers de jardinage qui vous donneront les clés pour avoir la main verte, et peut-être même cultiver votre propre jardin. Jeanne, notre cheffe-jardinière vous accueille pour des sessions adaptées aux enfants.

Jardin 21 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.jardin21.fr/ »}] Le Jardin21, c’est un hâvre de paix loin du tumulte parisien. Situé au bord du canal de l’Ourcq, à cheval entre Paris et Pantin, dans le Parc de la Villette, notre jardin-potager vous accueille du mercredi au dimanche pour des DJs sets, des concerts, des ateliers, le déjeuner, l’apéro, le dîner et plus si affinités ! T(3B) : Ella Fitzgerald ; M(5) : Porte de Pantin ou Hoche ; M(7) : Porte de la Villette ; RER(E) : Gare de Pantin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:30:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00

2023-08-26T15:30:00+02:00 – 2023-08-26T16:30:00+02:00

