Troc Party Jardin 21 Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Troc Party Samedi 1 juillet, 12h00 Jardin 21

Pantin Family est une communauté solidaire, sous la forme d’une association, fédérant 8000 pantinois et pantinoises au service du mieux vivre ensemble et de la solidarité au niveau local.

Jardin 21 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France 01 40 36 55 65 https://www.jardin21.fr/ https://www.facebook.com/jardin21paris/ Le Jardin21, c’est un hâvre de paix loin du tumulte parisien. Situé au bord du canal de l’Ourcq, à cheval entre Paris et Pantin, dans le Parc de la Villette, notre jardin-potager vous accueille du mercredi au dimanche pour des DJs sets, des concerts, des ateliers, le déjeuner, l’apéro, le dîner et plus si affinités ! T(3B) : Ella Fitzgerald ; M(5) : Porte de Pantin ou Hoche ; M(7) : Porte de la Villette ; RER(E) : Gare de Pantin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T12:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

troc party marché

Pantin Family