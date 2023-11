JARDIM (Nebula) // La Petite Halle La Petite Halle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris JARDIM (Nebula) // La Petite Halle La Petite Halle Paris, 3 décembre 2023, Paris. Le dimanche 03 décembre 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

« Jardim », le projet signé Nebula née à la Petite Halle est de retour ! Au programme, une interprétation festive des classiques du répertoire MPB (Mùsica Popular Brasileira), avec notamment des morceaux de Milton Nascimento, Djavan, Caetano Veloso, Chico Buarque, Ellis Regina et bien d’autres ! Line Up : Agathe Iracema – voice & percussion Philippe Powell – fender rhodes Sandro Zerafa – guitar Breno Viricimo – bass Francesco Ciniglio – drums © Photo : Zoé Casas __________________________________ INFOS PRATIQUES La Petite Halle Située sur la gauche de la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Entrée libre ! Possibilité de se restaurer sur place ! La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/49iJYIq4E https://fb.me/e/49iJYIq4E

JARDIM (Nebula) // La Petite Halle
Détails
La Petite Halle
211 Avenue Jean Jaurès
Paris

