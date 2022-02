Jardiland / Alto Fuero / Don Kapot / Tani Otoshi L’Embobineuse, 25 février 2022, Marseille.

Jardiland / Alto Fuero / Don Kapot / Tani Otoshi

L’Embobineuse, le vendredi 25 février à 21:00

L’Univers du jardin. Les animaux. Le bricolage. La plomberie. PROMOTION. Une soirée festive à destination des fanes de musique rythmée et bizarre, d’onomatopées et de batteries plus ou moins électroniques, de saxophone et de synthétiseurs. JARDILAND transe percus machine obus / France-BXL Jardiland seront en résidence entre nos murs, privés de soleil, pendant une semaine. C’est un duo de barbus bien terreux : C_C, qui bine aussi dans O.D. Bongo et cultive le label intensif Third Type Tapes, et Mathieu Habig, batteur de Guili Guili Goulag converti à la permaculture wave d’Art & Technique, projet indus expérimental né en 1981 qu’il a rejoint ces dernières années en concert. Donc on imagine que ça va pousser dru, percussif, saturé de couleurs, manipulant les trésors du sous-sol de l’Embobineuse : de la poussière et des obus. Une vague idée en écoutant simultanément ces deux soucloudes : [https://soundcloud.com/c_c](https://soundcloud.com/c_c) [https://soundcloud.com/…/art-technique-j34-more-loud](https://soundcloud.com/…/art-technique-j34-more-loud)… ALTO FUERO free rhythm’n’voice / MRS-BXL Performance singulière portée par deux êtres chimériques : Victoria Palacios, peintre et plasticienne bruxelloise, et Loto Retina, musicienne expérimentale d’ici et de là-bas spécialiste du grand écart électronique entre danse et mentalisme, adoptée par l’écurie Promesses. La première prend un malin plaisir à associer à des musicien.nes à ses expositions (Daniel Dariel, Maoupa Mazzocchetti) voire à les embaucher comme backing band d’un soir pour ses shows de cantatrice surréaliste, l’autre revient à ses premières amours percussives en freestylant sur une batterie électronique. [https://soundcloud.com/user-160645004/](https://soundcloud.com/user-160645004/) DON KAPOT jazz-not jazz / W.E.R.F. records / Bruxelles Citant aussi bien Ornette Coleman que Deerhoof, il semble qu’ils aient trouvé la veine qui convient à leur trio basse-batterie-sax baryton, structures bigarrées entre répétitions krautrock et mesures qui désorientent sur lesquelles on ne peut pas compter. Surprise, le son est fort et prenant, c’est performatif et énervé. [https://donkapot.bandcamp.com/](https://donkapot.bandcamp.com/) TANI OTOSHI serpent électronique / Marseille Une machine à danser au rythme luxuriant qui provoque l’hypnose collective. Régulière, électronique, organique… silence ça pousse. [https://soundcloud.com/tani-otoshi](https://soundcloud.com/tani-otoshi) une évocation musicale de l’enfer des magasins de bricolage le dimanche sera proposée par DJ Zoint Bip. 21h – 7€ + 2€ adh. 2021/2022 Plus de lianes sur [https://www.lembobineuse.biz/…/jardiland-don-kapot-1](https://www.lembobineuse.biz/…/jardiland-don-kapot-1)… Artwork : [http://traduttore-traditore.eu/](http://traduttore-traditore.eu/)

7€ + 2€ d’adhésion

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T21:00:00 2022-02-25T02:00:00