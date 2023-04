La Nuit des musées au Jardin botanique de Barcelone Jardí Botànic de Barcelona, 13 mai 2023, Barcelona.

La Nuit des musées au Jardin botanique de Barcelone 13 et 14 mai Jardí Botànic de Barcelona

– Visite gratuite de l’exposition temporaire Plus que des abeilles. Pollinisateurs et fleurs, la vie en jeu et du Gabinet Salvador. De 19h00 à 00h30

– Un parcours (restreint) de la collection vivante de plantes du Jardin, entre les guichets et la Plaça Polivalent, puis à partir de celle-ci, jusqu’au bâtiment de l’Institut Botànic ; la zone de l’étang sera également ouverte. De 19h00 à 01h00

– Visites guidées de la collection vivante de plantes, organisées par l’Association des amis du Jardin botanique de Barcelone. Point de départ : les guichets, à 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30.

– Au Gabinet Salvador, à 21h00.

– Spectacle Música secreta. Une œuvre pleine de mystère : quelque part dans le jardin, une artiste « secrète » interprètera ses chansons dans une ambiance intime et exclusive. Horaires : 20h00, 21h00, 22h00 et 23h00.

Jardí Botànic de Barcelona Carrer del Doctor Font i quer Barcelona Barcelona 08001 Barcelona Cataluña 932564160 https://museuciencies.cat/el-nat/les-seus/jardi-botanic-de-barcelona/

