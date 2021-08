La Destrousse La Pleïade Bouches-du-Rhône, La Destrousse JARAVA La Pleïade La Destrousse Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

JARAVA La Pleïade, 4 septembre 2021, La Destrousse. JARAVA

La Pleïade, le samedi 4 septembre à 19:00

JARAVA c’est d’abord l’envie commune de revisiter le patrimoine musical particulièrement riche et varié de l’Europe de l’Est, alliant des rythmes impairs trépidants, des polyphonies envoûtantes et des mélodies sublimes. Chants bulgares, roumains, serbes, turcs, grecs, tziganes… Diana aime naviguer dans toutes ces langues, avec aisance et nous fait voyager à travers les sonorités de chacune des contrées visitées Avec la participation de Nicola, aux innombrables percussions, de Jean-Marc, guitariste hors-pair et de Caroline, l’accordéoniste aux sons profonds et doux à la fois.

1€

♫♫♫ La Pleïade Lotissement les Tisserands, 13112 La Destrousse La Destrousse Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T19:00:00 2021-09-04T22:00:00

