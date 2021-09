Jarava – Chant des Balkans Aix-en-Provence, 3 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Jarava – Chant des Balkans 2021-10-03 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-03 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Au croisement de la tradition et de la création, Jarava interprète une musique d’aujourd’hui à la recherche d’une émotion, d’un souffle magique qui nous traverse et nous rassemble. Jarava c’est d’abord l’envie commune de revisiter le patrimoine musical particulièrement riche et varié de l’Europe de l’Est, alliant des rythmes impairs trépidants, des polyphonies envoûtantes et des mélodies sublimes. Chants bulgares, roumains, serbes, turcs, grecs, tziganes… Diana aime naviguer dans toutes ces langues, avec aisance et nous fait voyager à travers les sonorités de chacune des contrées visitées.



Distribution :

Diana BARZEVA – Chant

Jean-Marc GIBERT – Guitare

Caroline GUIBEAUD – Accordéon

Nicola MARINONI – Percussions



Artistes invités :

Kalliroi RAOUZEAOU – Chant

Christian FROMENTIN – Violon

Le groupe Jarava nous propose une collaboration exceptionnel avec la chanteuse Kalliroi Raouzeaou et le musicien Christian Fromentin à l’occasion du Festival MUS’iterranée.

billetterie@6mic-aix.fr +33 4 65 26 07 30 http://www.musiterranee.com/

