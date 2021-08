Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône JARAVA 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Dans le cadre du FESTIVAL MUS’iterranée – 12ème EDITION Sortie d’Album « Thraces » – JARAVA – Chants des BALKANS Concert de sortie d’album suite à la résidence au 6MIC prévue du 29 septembre au 2 octobre. Au croisement de la tradition et de la création Jarava a su piéger dans les vents du sirocco et du levant les rythmes impairs, les polyphonies et les mélodies d’un élan musical soulevé dans les Balkans. Libre, neuve et surprenante, leur musique emprunte aux registres vocaux des rives égéennes à la Mer Noire, où les instrumentistes (guitares, bouzouki, percussions, accordéon, ) dialoguent avec brio et fantaisie”. Leur premier album « THRACES » invite à un voyage au pays d’Orphée, où vivent des peuples aux influences multiples allant de l’Orient à l’Occident. Distribution JARAVA Diana Barzeva-voix Caroline Guibeaud – accordéon, voix Jean- Marc Gibert – guitare électrique, bouzouki, voix Nicola Marinoni – percussions, voix Invités : Kalliroi Raouzeou – voix Christian Fromentin : violon, oud INFOS PRATIQUES Tarifs : 10€ / 8€ Billets : [https://bit.ly/jarava-tickets](https://bit.ly/jarava-tickets) Début du concert : 17h00 Ouverture des portes : 16h00 Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence

