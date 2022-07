Jarabe Dorado, un p’tit bal latino pour les chiquitos, 21 octobre 2022, .

Jarabe Dorado, un p’tit bal latino pour les chiquitos



2022-10-21 – 2022-10-21

Cie du Tire Laine

Sortez les jupes multicolores et les talonnettes qui claquent, on s’élance à la poursuite des cités d’or sudaméricaines! Nous danserons le Jarabe zapatio comme dans Zorro, on revisitera La Bamba des haciendas du

Yucatan. La Compagnie lilloise du Tire-Laine est un collectif d’artistes lillois qui se fait connaître grâce à ses nombreuses créations inspirées des musiques et contes du monde. Bienvenue au p’tit bal latino, véritable eldorado de musiques et de danses !

