EUR Thierry Organoff, photographe professionnel depuis une trentaine d’années, spécialisé dans le surf, vous invite à le suivre dans une séance photos sur une plage de Seignosse et vous délivrera ses conseils pour appréhender et capturer en image l’océan et les paysages sous toutes ses facettes. Prévoir son matériel.

Horaires : 14h30 à 16h30.

Tarif : 10€.

Au départ de l’Office de Tourisme de Seignosse.

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme à partir du 7 mars 2022.

+33 5 58 43 32 15

Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse

