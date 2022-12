J’apprends à tresser et je crée ma boîte à secrets Envie Le Labo Paris Catégories d’évènement: île de France

. gratuit Atelier parent/enfant à partir de 6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier. Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie. Et si vous redonniez de la valeur à des anciens tissus ? Participez avec vos enfants à un atelier créatif pour fabriquer votre petite boite 100% récup. Envie Le Labo et La Maison Upcyling vous proposent un atelier pratique pour apprendre des techniques de tressage et réaliser une boîte à secrets personnalisée. Durant cet atelier, les enfants participeront à des jeux pour comprendre les impacts environnementaux et sociaux du textile. Ils apprendront à tresser, une technique ancestrale d’assemblage de fils pour constituer leur petite boîte à partir de lanières de tissus récupérés. Les enfants repartiront avec leurs créations et deviendront de vrais champions du « surcyclage » qui consiste à redonner de la valeur à des déchets en détournant leur usage initial. L’animatrice apportera un stock de matériel disponible durant l’atelier. Inscription obligatoire Un atelier gratuit de 2h pour 10 personnes. Atelier parent/enfant à partir de 6 ans (les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte durant toute la durée de l’atelier).Les parents doivent également s’inscrire au sein de la billetterie. La Maison Upcycling est une association loi 1901 qui sensibilise à l’environnement, au tri et à la création artistique à travers des ateliers, en lien avec les centres de loisirs, associations, bibliothèques, écoles, entreprises… Avec des méthodes artisanales d’ici et d’ailleurs, des activités ludiques, nous informons et responsabilisons à la démarche du recyclage. Nous nous adressons aux enfants, femmes et hommes de tous âges et de toutes origines socioculturelles. Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris Contact : https://www.envie.org/evenement/japprends-a-tresser-et-je-cree-ma-boite-a-secrets/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/japprends-a-tresser-et-je-cree-ma-boite-a-secrets/

