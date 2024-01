J’apprends à tailler arbres et arbustes Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Angers, dimanche 10 mars 2024.

J’apprends à tailler arbres et arbustes Pays de la Loire Grandeur Nature Dimanche 10 mars, 09h00 Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T09:00:00+01:00 – 2024-03-10T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T09:00:00+01:00 – 2024-03-10T11:00:00+01:00

Avis aux jardiniers amateurs ! Venez profiter des conseils de Sébastien, notre éco-jardinier, pour tailler les arbres fruitiers et les arbustes d’ornement et préparer votre jardin pour le printemps. C’est le bon moment pour échanger et partager vos expériences. Dimanche 10 Mars DE 10H À 12H Tout public, à partir de 8 ans (avec accompagnateur) 3€/pers.- 1.5€/enfant jusqu’à 12 ans Inscriptions Office de Tourisme 02 41 23 50 00 angers-tourisme.com

Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Angers 49016 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/activites-et-sites-touristiques/animations-nature/japprends-a-tailler-arbres-et-arbustes »}]