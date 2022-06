J’apprends à nager pour les 6 – 12 ans Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Catégories d’évènement: 33220

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

J’apprends à nager pour les 6 – 12 ans Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 18 juillet 2022, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. J’apprends à nager pour les 6 – 12 ans Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

2022-07-18 10:00:00 – 2022-07-29 11:30:00

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Le Comité Départemental de Natation de la Gironde propose le dispositif J’apprends à Nager sur la plage des Bardoulets à Port Sainte Foy : Du 18 au 29 Juillet 2022 de 10h à 11h30 (du lundi au vendredi).

Inscriptions obligatoires (certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation) auprès de la CDC du Pays Foyen au 07 75 26 07 33.

Groupe de 10h à 10h45.

Groupe de 10h45 à 11h30.

Pour évoluer dans l’eau en toute sécurité. Le Comité Départemental de Natation de la Gironde propose le dispositif J’apprends à Nager sur la plage des Bardoulets à Port Sainte Foy : Du 18 au 29 Juillet 2022 de 10h à 11h30 (du lundi au vendredi).

Inscriptions obligatoires (certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation) auprès de la CDC du Pays Foyen au 07 75 26 07 33.

Groupe de 10h à 10h45.

Groupe de 10h45 à 11h30.

Pour évoluer dans l’eau en toute sécurité. +33 7 75 26 07 33 Le Comité Départemental de Natation de la Gironde propose le dispositif J’apprends à Nager sur la plage des Bardoulets à Port Sainte Foy : Du 18 au 29 Juillet 2022 de 10h à 11h30 (du lundi au vendredi).

Inscriptions obligatoires (certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation) auprès de la CDC du Pays Foyen au 07 75 26 07 33.

Groupe de 10h à 10h45.

Groupe de 10h45 à 11h30.

Pour évoluer dans l’eau en toute sécurité. CDC du Pays Foyen

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 33220, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Autres Lieu Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Adresse Ville Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt lieuville Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Departement 33220

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-sainte-foy-et-ponchapt/

J’apprends à nager pour les 6 – 12 ans Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 2022-07-18 was last modified: by J’apprends à nager pour les 6 – 12 ans Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 18 juillet 2022 33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220