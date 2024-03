J’apprends à nager-Croq’Vacances Centre de Vacances Le Val Joli Châtel, dimanche 18 août 2024.

J’apprends à nager-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 18 – 24 août Centre de Vacances Le Val Joli 499 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-18T08:00:00+02:00 – 2024-08-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-24T00:00:00+02:00 – 2024-08-24T19:00:00+02:00

Viens passer tes vacances à la montagne pour apprendre à nager où te perfectionner !

Nous te proposons cette colonie de vacances «natation» pour apprendre à nager avec une multitude d’activités évolutives. Tous les matins, tu profiteras de ton cours au parc aquatique «Forme d’O» de Châtel. Les séances de natation seront encadrées par ton Maître Nageur Sauveteur (MNS) en petit groupe de 8 à 12 enfants, du même niveau, pour un réel apprentissage. Brasse, crawl, papillon ou dos, peu importe le type de nage, tes animateurs et ton Maître Nageur sauront te mettre à l’aise dans l’eau.

Les objectifs de ces entraînements, en petit groupe, seront d’améliorer ton aisance aquatique et de te faire progresser dans l’eau. Nul doute qu’à l’issue de ta colonie, tu feras preuve d’une réelle aisance aquatique, et tu nageras comme un poisson dans l’eau !

À ce programme s’ajoutent de nombreuses activités à travers lesquelles tu pourras profiter au maximum de ta colonie de vacances à la montagne : bob luge, golf, trampoline, randonnées, mais aussi : activités manuelles, jeux en extérieur et veillées.

À l’issue de ton séjour «natation», tu te sentiras plus en confiance et à l’aise dans l’eau et tu apprécieras les sorties à la piscine ou les baignades à la mer ! Alors rejoins-nous pour cette colonie natation à la montagne pour t’initier ou te perfectionner !

Centre de Vacances Le Val Joli 671 Route de Thonon 74390 CHATEL Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-j-apprends-a-nager_57.html »}]

colonie natation

Croq’ Vacances