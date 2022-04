J’apprends à Nager Aire-sur-l’Adour, 25 avril 2022, Aire-sur-l'Adour.

J’apprends à Nager Aire-sur-l’Adour

2022-04-25 08:00:00 – 2022-04-29 16:30:00

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour

Stage de natation vacances de Pâques. En 5 jours, j’apprends à nager avec 10 leçons de natation (une leçon le matin et une l’après midi).

Face aux succès des séances organisées en 2021 et afin de garantir l’apprentissage de la nage au plus grand nombre, la municipalité d’Aire sur l’Adour en partenariat avec l’Office Municipal Sportif et Culturel propose du 25 au 29 avril un stage à la cité verte d’Hagetmau.

Les places sont réservées aux écoliers Aturins .

Départ 8 h00, retour 16h 30, le transport est financé par la municipalité d’Aire sur l’ Adour et l’encadrement est assuré par les éducateurs du service des sports de la municipalité d’Aire sur l’Adour.

Je n’oublie pas pour les filles un maillot de bain, pour les garçons un slip de bain et bien sur une serviette de bain pour tout le monde ! Le + repas du midi inclus.

+33 5 58 71 47 13

©ville aire

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-04-02 par