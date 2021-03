J’apprends à gérer ma colère Au coeur des juments,les Quelleries, 28 mars 2021-28 mars 2021, Sury-aux-bois.

Au coeur des juments,les Quelleries, le dimanche 28 mars à 13:30

Certaines fois, vous vous sentez emporté(e) par votre émotion et vous souhaiteriez faire différemment. Cet atelier réalisé en pleine nature, vous apprendra comment gérer vos émotions et réussir à vous exprimer calmement, grâce à un accompagnement spécialisé, réalisé par un coach professionnel et des juments libres (équicoaching). C’est ludique et ce que vous apprendrez ici, vous l’emporterez partout avec vous. Durée 3 heures. Groupes de 3 à 6 personnes maximum. Pour ados et adultes.

Voir https://aucoeurdesjuments.com/

Apprendre à exprimer sa colère différemment, grâce à un Accompagnement spécialisé, réalisé par un vrai Coach et des juments américaines qui vivent en liberté.

2021-03-28T13:30:00 2021-03-28T16:30:00