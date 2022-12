J’apprends à faire le tri dans mon dressing Envie Le Labo, 11 février 2023, Paris.

Le samedi 11 février 2023

de 11h00 à 12h30

. gratuit

Connaissez-vous le sentiment de « n’avoir rien à vous mettre » alors que vos armoires remplies à ras bord vous prouvent le contraire ? Participez à un atelier pédagogique, créé sur-mesure, qui vous donnera les clés pour mettre de l’ordre dans votre armoire.

Envie Le Labo et Poétique Intérieurevous proposent un atelier pratique pour apprendre à faire le tri dans votre garde-robe et désencombrer son intérieur. Un réflexe vertueux pour soi comme pour l’environnement s’il est fait dans les règles de l’art.

Les vêtements, qui nous accompagnent dans notre quotidien, cristallisent des émotions, en génèrent également en créant facilement une sensation de désordre et peuvent nous renvoyer une certaine image de nous-mêmes. A ce premier point s’ajoutent les problèmes environnementaux liés à la fabrication et à la surconsommation de vêtements : le secteur de la mode est en effet l’un des plus polluants.

Durant cet atelier, Poétique Intérieure vous apportera des solutions concrètes pour répondre à cette double problématique. Vous échangerez sur « l’acte d’achat » et vous apprendrez des astuces pour mieux entretenir vos textiles, les trier et remettre en circulation ce qui ne répond plus à vos besoins.

Inscription obligatoire

Un atelier gratuit de 1h30 pour 12 personnes

Atelier pour les adultes

Journaliste, interpellée par le phénomène de la fast fashion, Sonia Pavlik a mené une enquête en 2019 pour le magazine Terra Incognita sur les solutions proposées aux consommateurs pour une mode plus responsable. Cet article lui a permis de se rendre compte qu’en plus d’informer, il était nécessaire d’accompagner un changement des habitudes. Elle a alors fondé « Poétique intérieure » où elle accompagne les particuliers pour créer un nouveau rapport à leur lieu de vie basée sur l’idée de prendre soin de soi et de l’environnement en utilisant notamment les outils du Feng Shui.

Envie Le Labo 10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris

Contact : https://www.envie.org/evenement/japprends-a-faire-le-tri-dans-mon-dressing/ 0608129387 envielelabo@envie.org https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.facebook.com/EnvieLeLabo https://www.envie.org/evenement/japprends-a-faire-le-tri-dans-mon-dressing/

Envie Le Labo J’apprends à faire le tri dans mon dressing