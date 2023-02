J’apprends à faire du fromage SALECHAN Saléchan Saléchan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

2023-02-28 – 2023-02-28

Hautes-Pyrenees Saléchan Venez apprendre à faire du fromage à la ferme « Les jours Heureux » ! Animation de 2h, à faire en famille ! Découvrez le monde du lait et la technique pour réaliser un fromage type tomme. Sur réservation au 06 83 85 68 85.

Tarif : 15€ / personne Pendant les vacances, la ferme est ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00.

Participez au « Baptême Poney » ! Animation pour les enfants de 2 à 10 ans. lesjoursheureux65@gmail.com +33 6 83 85 68 85

