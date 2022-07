J’apprends à faire du fromage

2022-08-05 10:00:00 – 2022-08-05 12:00:00 Venez apprendre à faire du fromage, en famille, à la ferme « Les jours Heureux » ! Découvrez la technique pour réaliser un fromage type tomme, la technique de la traite, … Sur réservation au 06 83 85 68 85.

Tarif : 15€ / personne.

