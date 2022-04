J’apprends à faire du fromage

J’apprends à faire du fromage, 26 avril 2022, . J’apprends à faire du fromage

2022-04-26 10:00:00 – 2022-04-26 12:00:00 Venez apprendre à faire du fromage à la ferme “Les jours Heureux” ! Découvrez le monde du lait avec la traite et la technique pour faire un fromage type tomme. Tarif : 15€ / personne – Sur réservation au 06 83 85 68 85. Vous pouvez profiter d’une belle balade à la ferme du samedi 9 avril au dimanche 8 mai 2022 – en visite libre tous les jours de 10h à 18h.

Les enfants de 2 à 10 ans pourrons découvrir le plaisir de monter à poney lors d’un petit baptême (réservation conseillée). lesjoursheureux65@gmail.com +33 6 83 85 68 85 dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville