J’APPRENDS À ÉCOUTER LE SILENCE, 30 juin 2022, .

J’APPRENDS À ÉCOUTER LE SILENCE

2022-06-30 19:30:00 – 2022-06-30

13 EUR Cette histoire raconte les rapports entre un émigré algérien venu en France dans les années 60 et sa fille… Une déclaration à la fois intime et pudique des liens entre deux générations, deux cultures, deux mondes qui se mêlent, s’opposent et s’unissent, pour le meilleur et…

Oui, j’apprends à écouter le silence car celui-ci n’avait pas sa place chez moi…

Tout public à partir de 12 ans. Par la compagnie Les Z’Amazones.

Durée – 60 mn.

Cette histoire raconte les rapports entre un émigré algérien venu en France dans les années 60 et sa fille… Une déclaration à la fois intime et pudique des liens entre deux générations, deux cultures, deux mondes qui se mêlent, s’opposent et s’unissent, pour le meilleur et…

dernière mise à jour : 2022-05-24 par