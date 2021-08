Poitiers De chez vous ! Poitiers, Vienne J’apprends à créer une illustration vectorielle avec Inkscape De chez vous ! Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

À l’instar de logiciels propriétaires, **Inkscape** offre une alternative de choix dans le secteur de l’illustration vectorielle. Une présentation des fonctionnalités de base permettra de réaliser un logo. **Intervenant :** Stéphane Gamet de l’Espace Mendès France **Tarif unique :** 10 € ; sur inscription au 05 49 50 33 08 **En visio de chez vous !** **Prochaines dates :** – mardi 30 novembre : Je mets en page avec Scribus – mardi 14 décembre : J’apprends à modéliser avec Blender **Organisé par :** Cobalt & l’Espace Mendès France

