J'apprends à coder ! Bibliothèque Goutte d'Or Paris

Paris

J’apprends à coder ! Bibliothèque Goutte d’Or, 6 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 6 octobre 2021 au 31 janvier 2022 :

mercredi de 15h à 17h

gratuit

Tous les mercredis après-midi, un atelier codage pour créer un jeu vidéo. Encadrés par l’association Colombbus, les enfants viennent chaque mercredi pendant deux heures et, au bout d’une dizaine de séances, ils auront créé leur propre jeu vidéo tout s’initiant de façon ludique à la programmation informatique. Enfants et adolescents, à partir de 10 ans, le mercredi de 15h à 17h hors vacances scolaires Il est nécessaire de venir régulièrement pour réaliser son jeu vidéo en plusieurs étapes. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

2 : La Chapelle (321m) 2, 4 : Barbès-Rochechouart (329m) B, D, E : Gare du Nord

Contact : Bibliothèque Goutte d'Or 0153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

cop. Colombbus

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Goutte d'Or Adresse 2 rue Fleury Ville Paris lieuville Bibliothèque Goutte d'Or Paris