2022-08-15 14:00:00 – 2022-08-20 18:00:00

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire Apprentissage des bases de la natation, et mise en sécurité dans l’eau. cours assurés par 2 encadrants titulaires des diplômes d’états nécessaires. Apprentissage des bases de la natation, et mise en sécurité dans l’eau. cours assurés par 2 encadrants titulaires des diplômes d’états nécessaires. JAN.NGN.37@GMAIL.FR +33 6 31 78 81 53 https://indreetloire.ffnatation.fr/ Apprentissage des bases de la natation, et mise en sécurité dans l’eau. cours assurés par 2 encadrants titulaires des diplômes d’états nécessaires. Chemillé-sur-Indrois

