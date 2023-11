Journée d’étude : « Le patrimoine immatériel et le Japon. Réflexions interdisciplinaires pour un anniversaire » Japon(s) et Patrimoine(s) Saint-Martin-d’Hères Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Martin-d'Hères Journée d’étude : « Le patrimoine immatériel et le Japon. Réflexions interdisciplinaires pour un anniversaire » Japon(s) et Patrimoine(s) Saint-Martin-d’Hères, 24 novembre 2023, Saint-Martin-d'Hères. Journée d’étude : « Le patrimoine immatériel et le Japon. Réflexions interdisciplinaires pour un anniversaire » Vendredi 24 novembre, 09h00 Japon(s) et Patrimoine(s) Inscription obligatoire Présentation À l’occasion des 20 ans de l’adoption de la Convention UNESCO pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI), le groupe de recherche Japon(s)&Patrimoine(s) propose une demi-journée d’études pour revenir sur l’émergence de cette catégorie patrimoniale — aussi bien au sein de cette instance internationale que dans les pratiques japonaises — et sur le rôle joué par le Japon dans la reconnaissance d’une conception plus englobante des traditions culturelles, pour ne pas dire ethnologiques.

À travers une approche pluridisciplinaire, il s’agit de porter un regard neuf sur les processus historiques, politiques, économiques et sociaux qui ont façonné les rapports de l’archipel avec le patrimoine immatériel, des temps difficiles de l’immédiat après-guerre aux cérémonies internationales d’aujourd’hui. Loin d’être un inventaire poussiéreux de pratiques figées dans le passé, cette forme patrimoniale manifeste, peut-être mieux qu’aucune autre, ce caractère vivant et dynamique du patrimoine qui n’est pas sans ambiguïtés pour les acteurs locaux aussi bien que globaux. Plus d’informations : https://bunkazai.hypotheses.org/1959 Programme 9h-10h30

“Le fantasme d’un Japon immatériel : législation japonaise depuis 1950”

Alice Berthon (Université Grenoble-Alpes, ILCEA4) “L’UNESCO, le patrimoine immatériel et l’”invention” du Japon”

Ioan Trifu (Université d’Erlangen-Nuremberg) Discutant : Laurent-Sébastien Fournier (Université Côte d’Azur) 10h45-12h30

“Les nuances du patrimoine immatériel folklorique japonais: Ce que l’on raconte, protège, tolère et corrige”

Marty Borsotti (Aix-Marseille Université) “Folklorique, ethnologique ou autochtone ? Le cas du patrimoine culturel immatériel aïnou”

"Les nuances du patrimoine immatériel folklorique japonais: Ce que l'on raconte, protège, tolère et corrige"

Marty Borsotti (Aix-Marseille Université)

"Folklorique, ethnologique ou autochtone ? Le cas du patrimoine culturel immatériel aïnou"

Romane Batut (Université Paris Nanterre, Sophiapol)

Discutante : Sylvie Guichard-Anguis (Chargée de recherche CNRS à la retraite)

