Japon, un autre Regard – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3, 4 mars 2023, PARIS.

Chaque créneau d’exposition a une durée d’1 heure. Gratuit pour les moins de 7 ans Tarifs réduits: Jeune 12 à 25 ans – sur justificatifEtudiant – sur justificatifDemandeur d’emploi – sur justificatifCarte famille nombreuse — sur justificatifSenior +65 ans — sur justificatifAccompagnateur de personne en situation de handicap — sur justificatifVenez à deux! Un billet acheté au tarif plein vous permet d’acheter un billet au tarif réduit Pass Duo.Gratuit : Enfant moins de 7 ans, personnes en situation de handicap, RSA -ASS – minimum vieillesse.JAPON, UN AUTRE REGARDAvec cette oeuvre produite par GEDEON Programmes, Pierre Goismier nous offre une vision du Japon tout en contraste, entre projection monumentale des plus belles images aériennes des neiges de l’île d’Hokkaido et des eaux turquoise d’Okinawa. C’est aussi une redécouverte du Japon, au plus près des japonais dans la singularité de leurs créations, de leurs activités.Cette expérience visuelle plonge le spectateur au coeur du volcan du Mont Unzen mais aussi au côté du fondeur de sabre. Le visiteur partage l’expérience d’un plongeur sous un mètre de glace ou celle d’un producteur de wasabi. Il rencontre une très jeune karatéka et accompagne une jeune maiko à sa première cérémonie de thé.…GEDEON Programmes a tourné, en coproduction avec la NHK, pendant plus de 2 ans des images 4K de très haute qualité qui ont permis aujourd’hui la réalisation de ce spectacle immersif.Cette expérience documentaire invite le public à ressentir le Japon et à partager le savoir-faire de japonais aux parcours singuliers. C’est une ondulation entre vision spectaculaire et regard intime, sur une musique originale d’ Audrey ISMAËL, musicienne, auteure, compositrice et scénariste française. Jam Capsule

PARC EXPO PAVILLON 5.3 PARIS 1, place de la Porte de Versailles Paris

