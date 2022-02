Jap’n’ Car Festival Linas, 21 mai 2022, Linas.

Jap’n’ Car Festival Avenue Georges Boillot Autodrome de Linas-Montlhéry Linas

2022-05-21 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-21 17:30:00 17:30:00 Avenue Georges Boillot Autodrome de Linas-Montlhéry

Linas Essonne Linas Essonne

Le rassemblement de référence est au coeur de la culture japonaise. Découvrez les autos et motos les plus folles, participez aux roulages et aux expos avec votre propre véhicule japonais, profitez du village et de l’expo de plus de 600 autos et motos.

publicevents.fr@utac.com +33 1 69 80 17 00 https://www.parisautoevents.com/calendrier/jap-n-car-festival

Avenue Georges Boillot Autodrome de Linas-Montlhéry Linas

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Destination Paris-Saclay