Japaniort 2022 Niort, 24 septembre 2022, Niort.

Japaniort 2022 Parc des expos de Noron 6 rue Archimède Niort

2022-09-24 – 2022-09-25 Parc des expos de Noron 6 rue Archimède

Niort Deux-Sèvres Niort

Japaniort, créé en 2010, c’est LE festival des arts japonais et des cultures imaginaires.

Proposé par l’association Hors Cadre dans le but de faire découvrir ou redécouvrir au plus grand nombre, connaisseurs ou néophytes, petits et grands, la culture japonaise dans ses formes traditionnelles, modernes et populaires.

Village des artistes (auteurs, illustrateurs et réalisateurs de mangas) , ateliers, conférences, expositions, concerts, arts martiaux, espace jeux vidéo de 400 m2, cosplay… sur 6.500 m2.

Japaniort, créé en 2010, c’est LE festival des arts japonais et des cultures imaginaires.

Proposé par l’association Hors Cadre dans le but de faire découvrir ou redécouvrir au plus grand nombre, connaisseurs ou néophytes, petits et grands, la culture japonaise dans ses formes traditionnelles, modernes et populaires.

Village des artistes (auteurs, illustrateurs et réalisateurs de mangas) , ateliers, conférences, expositions, concerts, arts martiaux, espace jeux vidéo de 400 m2, cosplay… sur 6.500 m2.

Japaniort, créé en 2010, c’est LE festival des arts japonais et des cultures imaginaires.

Proposé par l’association Hors Cadre dans le but de faire découvrir ou redécouvrir au plus grand nombre, connaisseurs ou néophytes, petits et grands, la culture japonaise dans ses formes traditionnelles, modernes et populaires.

Village des artistes (auteurs, illustrateurs et réalisateurs de mangas) , ateliers, conférences, expositions, concerts, arts martiaux, espace jeux vidéo de 400 m2, cosplay… sur 6.500 m2.

Japaniort.org

Parc des expos de Noron 6 rue Archimède Niort

dernière mise à jour : 2022-01-19 par OT Niort