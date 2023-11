Japanese Television en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 28 mars 2024, Paris.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Si vous êtes fans de… L’Eclair, Khruangbin & Kigaku Moyo

JAPANESE TELEVISION (22h30)

(Cosmic psych – Londres, UK)

Le groupe de “Space-Surf-Psych-Rock” anglais Japanese Television revendique avec humour ses influences allant des apparitions d’OVNI aux éruptions solaires, au Ritualisme jusqu’à la Northern Soul. Composé d’un nouveau line up, il est déterminé à continuer la propagation de la bonne parole du “Fuzzy Gospel”.

Dans “Automata Exotica” – sortie prévue le 22 Mars 2024 chez Tip Top Recordings – on retrouve bien évidemment la recette des précédents méfaits soniques de JTV avec le grain unique du taishōgoto (instrument à cordes Japonais), ses rythmes mécaniques, sa basse incisive, ses synthés inondés de réverb ou sa profusion de fuzz mais, cette fois-ci, il nous dévoile une version plus osée, plus pêchue, plus assumée et plus brute que jamais.

Le premier opus de Japanese Television, “Space Fruit Vineyard”, paru en 2022, avait déjà fait du bruit sur les antennes de BBC 6 Music (avec de nombreux passages radio et deux sessions live mémorables sur l’émission de Marc Riley) et de Radio X mais aussi du côté de la presse papier avec des zines et blog musicaux tels que NME, So Young, Clash, Louder Than War, DIY, Arts Desk, Gig Wise et plus encore…

Le groupe revient à peine d’une année riche en concerts après avoir sillonné le Royaume-Uni sur leur surf de l’espace au côté des éclectiques Suédois de GOAT et du groupe Surf Grunge culte The Wytches devant des salles combles. En 2024, il s’apprête à conquérir l’Europe et le reste du monde avec une tournée et de nombreux festivals prévus.

Leur quête d’exploration sonore nous attire inlassablement vers des recoins toujours plus étranges, distordus, percutants, ce qui leur octroie définitivement le statut de groupe 100% Space Surf.

https://open.spotify.com/…/artist/5LLn18vxU1UTY1ypouVGNW

La suite de la programmation arrive très vite !

Jeudi 28 Mars 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



