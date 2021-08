Japan Touch Toulouse 2021 Cinémathèque, 11 septembre 2021, Toulouse.

### Une touche de Japon dans la ville rose Après le formidable succès des trois prédécents éditions**, Japan Touch Toulouse** revient pour sa quatrième édition, le week-end du 11 et 12 septembre 2021 au **jardin Compans-Caffarelli** et son remarquable jardin japonais. Un week-end de déambulation et de découverte en plein-air à vivre seul, en famille ou entre amis, s’inspirant des **Matsuri**, fêtes populaires traditionnelles japonaises, où le public, simple curieux ou passionné, pourra jouer, se distraire et manger… Cet écrin de verdure, véritable havre de paix, alliance du monde minéral, végétal et aquatique, accueillera un village de **jeunes créateurs** de mode japonaise (vêtements, accessoires & bijoux), boutiques spécialisées, restaurants, illustrateurs et artisans d’art, bien-être et objets déco, des **ateliers traditionnels japonais** (démonstrations et initiations à l’art floral, bonsaï, arts martiaux, poterie raku, shiatsu, kendama le bilboquet japonais, …), et dans le pavillon du jardin japonais, des **cérémonies du thé** et **calligraphie, et des méditations zen.** Cette année, la Cinémathèque de Toulouse s’associe à Japan Touch en projetant 2 grands classiques du cinéma japonais du 10 au 12 septembre : [_Sonatine_](https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/projections/32884) de Takeshi Kitano et [_Les 7 samouraïs_](https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/projections/32896) d’Akira Kurosawa. ### Plus d’infos [Compte Facebook de l’événement Japan Touch ](https://fr-fr.facebook.com/japantouch.asiexpo/) ![]() ### Infos pratiques * Le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 11h à 19h. * Accès soumis à présentation d’un [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire), conformément aux décisions nationales.

