Japan Touch Haru & Geek Touch Chassieu Chassieu Catégories d’évènement: 69680

Chassieu

Japan Touch Haru & Geek Touch Chassieu, 7 mai 2022, Chassieu. Japan Touch Haru & Geek Touch Eurexpo – Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu

2022-05-07 – 2022-05-08 Eurexpo – Parc des Expositions Avenue Louis Blériot

Chassieu 69680 Chassieu Japan Touch Haru & Geek Touch est le festival lyonnais 100% dédié à la culture japonaise. Manga, cosplay et jeux vidéo sont au rendez-vous. asiexpo@asiexpo.com +33 6 72 25 88 04 Eurexpo – Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: 69680, Chassieu Autres Lieu Chassieu Adresse Eurexpo - Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Ville Chassieu lieuville Eurexpo - Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu Departement 69680

Chassieu Chassieu 69680 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassieu/

Japan Touch Haru & Geek Touch Chassieu 2022-05-07 was last modified: by Japan Touch Haru & Geek Touch Chassieu Chassieu 7 mai 2022 69680 Chassieu

Chassieu 69680